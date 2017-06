Travel with kids: Descoperind orasul Zaragoza, in centrul Spaniei

Inceputul vacantei noastre de Revelion, care avea sa ne poarte prin Tara Bascilor (San Sebastian, Bilbao si pe insula Gastelugatxe), Madrid, si intr-un final o saptamana in Tenerife a inceput in Zaragoza, oras in centrul Spaniei catre care exista zbor direct Wizz Air. Aterizind in jurul pranzului, am decis ca vom aloca mai multe ore descoperirii acestui oras despre care nu stiam prea multe.M-am documentat putin, si dat fiind timpul limitat la dispozitie (pe seara aveam cazare in San Sebastian), am decis ca 2 locuri par cele mai atractive pentru noi: Muzeul Pompierilor si urcatul cu liftul panoramic din Basilicia del Pilar, impozanta biserica din centrul orasului. Intre acestea doua ne-am mai plimbat putin pe malul raului Ebro, cu podul sau de piatra impozant si am luat pranzul la un restaurant de sticla la doi pasi de el.... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro