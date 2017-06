Travel with kids: Distractii de o zi in Doha, Qatar

Doha este o destinatie populara de escala, in drum spre puncte mai indepartate de pe harta, mai ales din Asia or Oceania, din Romania existind zbor direct cu Qatar Airways, si oferte avantajoase ca pret si ca orar inspre mai departe. Dar spre marea mea mirare, putina lume si poposeste sa vada cum arata capitala Qatar-ului, desi, mai ales cand la noi sunt sezoane reci, aici gasesti o clima calda, similara cu a Dubai-ului atat de indragit de romani. Pentru a stimula descoperirea propriei tari, Qatar Airways ofera cetatenilor romani si diferite facilitati, precum viza de 3 zile prin intermediul propriului site online, foarte usor deci de obtinut, si chiar, in unele cazuri (daca ai escala mai mare de 8h si nu exista alt zbor mai devreme) cazare gratuita. De asemenea, poti opta pentru un tur al orasului insotit de ghid in timpul escalei tale, de asemenea gratuit. Pentru noi nu a fost cazul de aceste facilitati, noi am ales sa petrecem o noapte in Doha desi am fi putut zbura catre destinatia noastra finala din Asia, Singapore, si dupa doar cateva ore de escala in aeroport (unde, apropo, exista un hotel foarte simpatic, chiar in terminal, cu camere cu view catre avioane si porti de imbarcare, si cu o piscina foarte interesanta indoor). Eram curioasa sa explorez un alt oras arab, sa vad o noua tara din Orientul Mijlociu, si eram convinsa ca va fi o destinatie interesanta si pentru cei mici, si foarte kid friendly. Si am avut dreptate, mi-a placut mult ziua si jumatate petrecuta aici!Doha inca din avion isi face o intrare grandioasa in mintea turistilor care o viziteaza pentru prima data. De sus vezi mare si desert, ambele nesfarsite, si, cand te apropii de zonele locuite, un oras care acum pare ca doreste sa se reinventeze, e in plina dezvoltare, si, copiind probabil modelul UAE, e in plin proces de constructie de insule artificiale si zgarie nori care mai de care mai altfel decat precedentii.Cum urmatoarea noastra destinatie din turul prin Asia pe care l-am facut de Paste era Singapore, despre care citisem ca nu exceleaza in plaje, si cum vroiam de la inceput sa castigam puncte in fata copiilor, mari amatori de balaceala si distractie in nisip, am rezervat un hotel cu plaja, pe insula artificiala The Pearl (un fel de replica, la scara totusi mai mica, data insulei The Palm din Dubai - de altfel si hotelul la care ne-am cazat aici, Kempinski The Pearl aducea un pic cu Atlantis the Palm, unde am stat, acum cativa ani, pe cand il aveam doar pe Lucas). Seara ne-am sfarsit-o deci cu o plimbare pe plaja si o masa la unul din restaurantele de pe The Pearl (cu specific de bucatarie din America de Sud).Dimineata ne-am trezit deci pe plaja, si aceea a fost bineinteles prima noastra destinatie. Apa era calda, si nu foarte adanca, dar cu multi pestisori printre care ne-am balacit, si hotelul ne-a pus la dispozitie caiace, cu care au facut ture copiii si s-au distrat de minune.Dubai-ul exceleaza in mall-uri, si Doha incearca si el sa se mentina in acest top. Am vizitat si noi unul, dar nu pentru cumparaturi, ci pentru ca citisem despre , care e construit precum un orasel italian, prin care te poti plimba cu gondola pe canale. Si ni s-a parut ca e o experienta draguta pentru copii. Au fost bineinteles incantati de inedita mini-croaziera indoor! Al... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro