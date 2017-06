Travel with kids: Excursie la Colibita, marea de la munte

Tot aud de cativa ani de frumusetea lacului Colibita, supranumit si , dar distanta destul de mare din Bucuresti ne impiedica sa ajungem. Insa descoperind zborurile interne low cost, nordul a devenit mai usor de atins din Bucuresti, si astfel ca de 1 mai ne-am urcat intr-un avion care in 40 de minute ne-a lasat in Cluj (drum care cu masina ar fi durat peste 7h). Din Cluj in 2 ore si ceva, cu masina inchiriata, ai ajuns pe malul Colibitei, unde ne-am cazat pentru 2 zile de trezit dimineata cu superba priveliste a lacului inconjurat de varfuri muntoase.Seara cand am ajuns am avut pentru un moment impresia ca suntem in Norvegia, peisajul luciului de apa in care se reflecta muntii aducindu-ne aminte de fiordurile celebre din nordul Europei. Am profitat bineinteles la maxim de priveliste, intai cu o plimbare pe malul lacului si apoi luind cina pe terasa chiar de deasupra apei a restaurantului., cocotata la 1km de drumul principal printre dealuri, cu o priveliste perfecta. Bonus: un mini zoo cu caprioare si lame, la care ajungeai urcind 5 minute pe un deal invecinat.De la Colibita, daca o pornesti pe drumul spre Cluj, poti opri la diferite castele, cum ar fi celebrul Castel Bannfy din Bontida, unde se organizeaza festivalul Electric Castle, dar si altele mai necunoscute. Fiind luni cand ne-am in... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro