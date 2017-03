Travel with kids: In plimbare pe langa Brasov, la Biserica Fortificata Harman

Cand am fost in toamna cu copiii la Biserica Prejmer aveam in plan sa vizitam, la doar cativa kilometri departare, si pe o alta, pe cea din Harman. Mi se parea la fel de frumoasa si interesanta, desi nu e parte din grupul de biserici fortificate inscrise in patrimoniul UNESCO. Drumul insa in aceea zi ne-a dus in alta directie, si Harman si biserica lui cu ziduri groase de aparare a ramas pentru alta data. Si aceasta data a venit intr-o zi innorata de martie, anul acesta, cand mi-am dat seama ca drumul nostru inapoi spre Bucuresti trece fix prin Harman.Mai mica decat surata ei din Prejmer, Biserica evanghelica fortificata din Harman este construita insa cam pe acelasi tipar. Un tunel destul de lung, acoperit, te conduce in curtea interioara, unde se afla biserica si turnul ei inalt de clopotnita. De jur imprejur, scari de lemn iti permit accesul in camerele zidului de aparare, unde se adaposteau satenii in caz de pericol, si unde acum este organizat un mic muzeu.Ansamblul a fost construit in secolul XIII, pe baza unei biserici romane mai vechi, atunci cand satul a fost preluat de cistercienii de la Carta, si de-a lungul timpului a suferit mai multe modificari functionale (cea mai interesanta modificare mi s-a parut schimbarea podului de acces, mobil, in tunelul acoperit care functioneaza ca poarta de intrare si in zilele noastre.Vizita la Harman a fost o vizita doar mami si Lucas, spre marea incantare a lui, care adora une... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro