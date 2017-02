Travel with kids: Periplu de decembrie prin Tara Bascilor -> O zi in San Sebastian

In ultimele zile ale lui 2016 am petrecut 3 nopti (si 3 zile) in nordul Spaniei, vizitind pentru prima data Tara Bascilor. Acasa in Romania venise valul de frig, era totusi sfarsitul lui decembrie, si desi citisem despre coasta de nord a Spaniei ca este foarte ploioasa iarna, asa ca aveam mari emotii despre cum vom prinde vremea si despre cat de mult ne va ploua, am prins temperaturi de 10-15 grade si un soare perfect.Traseul nostru a fost intre San Sebastian (unde am stat o noapte) si Bilbao (unde am poposit doua). In Spania am ajuns via Zaragoza, oras in centrul tarii catre care exista zbor direct din Bucuresti. In prima seara am ajuns in hotelul din San Sebastian unde ne-am petrecut prima noapte din excursia noastra spaniola. Dimineata, dupa micul dejun, prima destinatie a fost plaja cea mai apropiata de hotel, Zurriola. Copiii au fost extrem de incantati de (prima) plaja pe care ne-am plimbat la acest final de decembrie, au alergat pe nisip si au fentat (cu relativ succes) valurile.Dupa ora petrecuta pe plaja, am pornit pe faleza din Donostie (numele basc al orasului San Sebastian). Tinta noastra era cea de-a doua plaja a orasului, cea mai centrala si mai cunoscuta, La Concha. Din loc in loc opream sa admiram valurile, pescarusii, si insula Santa Clara, celebra in toate panoramele cu San Sebastian.A urmat o noua ora de alergat pe plaja pentru copii, bucurindu-ne de soarele miraculo... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro