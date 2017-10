Travel with kids: Un weekend plin de distractii in Rotterdam

Am stiut ca o sa vreau sa revin in Olanda si cu copiii inca de anul trecut, cand am ales Amsterdam pentru primul nostru weekend de calatorii in doi dupa multa vreme (ocazie cu care nu am vizitat doar Amsterdam, ci si sarmante sate pescaresti, cu mori de vant si faleze la mare, superbul parc floral Keukenhof si simpaticul castel Muiderslot). Mi-au placut mai ales zonele rurale, si am intuit ca vom gasi o sumedenie de distractii pentru cei mici. Ne-am ales ca baza insa nu Amsterdam (care ori cat de frumos si interesant ar fi, nu mi s-a parut potrivit), ci vecinul sau, Rotterdam, la o distanta de doar 60km.Rotterdam s-a dovedit o destinatie perfecta pentru calatorit cu copiii. Tot confortul unui oras mare, dar nu asa aglomerat ca mai cunoscutul Amsterdam, o gramada de muzee si experiente interesante pentru Lucas si Ema, si o sumedenie de excursii pe langa, la distanta mica, nu mai bune de explorat.Intai si intai am intrat in , un muzeu interactiv fenomenal, gazduit intr-o cladire la fel de speciala, in forma de corp uman, la periferia oraselului Leiden (orasel pe care regret ca nu am avut timp sa il vizitam mai in detaliu). Co... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro