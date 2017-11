Vacanta de toamna la caldura: Doua zile in Dubai

Suntem probabil a 6-a oara in UAE si a 5-a in Dubai, dar, in ciuda renumelui sau de destinatie lipsita de valori culturale si substanta, noua tot ni se pare un stop dragut, mai ales pentru copii. De data aceasta am avut in total o zi jumatate in orasul din mijlocul desertului, la dus si la intors dintr-o alta destinatie tot in Peninsula Araba, foarte interesanta, despre care voi povesti intr-un post viitor. Copiii s-au distrat maxim, si iata care a fost itinerariul nostru!Dimineata ne-am trezit direct pe plaja insulei artificiale . Noi am apucat doar sa vedem cativa dinozauri, inainte de a ne intoarce la hotel sa ne culcam.Dimineata am prins rasaritul superb peste skyline-ul Dubai-ului, am baut o cafea cu view l... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro