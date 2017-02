Danseaza in ploaie!

Ce inseamna maturitate? Pentru mine inseamna sa stii cine esti si, in ciuda tuturor asteptarilor si normelor societatii, sa ai curajul sa fii tu insuti!



Iar daca asta inseamna ca, atunci cand ploua, sa preferi sa dansezi in ploaie decat sa te ascunzi sub o umbrela, atunci asta e! Dupa o anumita experienta de viata, indiferent cat de mica, ajungi sa realizezi ca singura parere care conteaza cu adevarat este doar a ta. Restul sunt numai zgomote de fundal sau o sursa frumoasa de inspiratie! La un moment dat nu te mai intereseaza fiecare opinie, nu te mai lasi influentata de orice parere, iar cuvintele dure ce sunt aruncate asupra ta nu isi mai ating tinta. De ce?



Pentru ca ai crescut, pentru ca stii cine esti! Si cand stii cine esti, nimic nu te poate atinge si nimic nu ti se pare imposibil. Zambetul tau este al unui om care stie ca, indiferent cat de mult ploua azi sau maine, indiferent cat de intunecat este cerul in noaptea aceasta, soarele va veni mai puternic, va lumina mai mult, va straluci mai tare! Cand stii cine esti, ai rabdare cu tine, ai rabdare cu timpul, ai rabdare cu cei din jurul tau, dar nu ai nici un fel de rabdare cu prostia si incapacitatea unora de a trece peste limitele impuse de propriile lor minti inguste!



Cand stii cine esti, nu iti este frica sa spui ce gandesti, ce simti; nu te mai lasi constransa de teama de a nu fi judecat de cei din jur. Iar acest sentiment te elibereaza, te face sa te simti bine in propria piele, pentru ca nu parerile celor din jur iti formeaza caracterul, ci actiunile, faptele si cuvintele tale ti-l definesc si ti-l contureaza.



Cand stii cine esti, iti traiesti viata dupa propriul ritm al inimii tale, dupa propriul puls al sufletului tau! Te opresti sa gusti din destinul tau. Nu te mai grabesti sa ajungi la o anumita destinatie, ci te bucuri de drum, de experiente, de oameni, de gusturi, de viata ce te inconjoara!



E frumos sa ajungi in acel punct in care nu mai ai asteptari de la soarta, cand nu iti mai traiesti viata intrebandu-te "ce va urma oare?”. E frumos sa fii in acel moment in care stii ca tu iti controlezi soarta si "ce va urma?" este exact ceea ce tu iti propui sa se intample.



E linistitor sa stii ca, indiferent ce provocari si obstacole iti vor aparea in cale, esti pregatit sa le intampini. Nu te mai lasi acaparat de panica si teama de a nu sti ce va urma sau cum se va termina. Esti capabil sa te opresti din haos, sa iei pas cu pas fiecare etapa si sa gasesti o solutie.



Si atunci cand intervin situatii pe care nu le poti controla, este senzational sa poti lasa aceasta povara deoparte. E ok sa nu poti controla o situatie, e ok sa nu o poti schimba! E ok, paseste mai departe! Unele situatii nu sunt menite sa aiba un raspuns, sa aiba o solutie sau un sfarsit. Pur si simplu, ele se intampla.



Da, e minunat cand ajungi in punctul in care stii cine esti! Fa-ti timp sa te cunosti!