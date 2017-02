Ce secrete are o femeie?

Daca tu, ca barbat, crezi ca iti cunosti partenera 100%, te inseli amarnic; in ciuda anilor pe care ii aveti impreuna. O femeie te poate iubi enorm de mult si totusi poate avea unele secrete, pe care sigur nu ar vrea sa ti le impartaseasca!1. FanteziiToate femeile au fantezii, insa majoritatea nu vorbesc despre ele cu partenerii lor. De fapt, prefera ca barbatii sa le descopere singuri. De ce nu spun nimic? Pentru ca le este frica sa nu fie judecate si se tem ca ei isi vor schimba parerea despre ele.2. NesigurantaDa, stim bine ca femeile aproape niciodata nu sunt complet multumite! Dar asta nu inseamna ca ele iti vor vorbi despre toate nesigurantele si temerile pe care le simt. Spre exemplu, aproape niciodata nu va avea curaj o femeie sa-ti spuna ca se teme sa nu o parasesti pentru alta persoana.3. FacebookO iubita adevarata sau o femeie care isi adora barbatul nu ii va spune partenerului de cate ori il verifica pe Facebook. De cate ori a dat el Like cuiva, ce a comentat si cui, de la cine a primit Like, cu cate fete s-a imprietenit, pe cate le cunoaste s.a.m.d. Crede-ma, daca tu consideri ca nu esti supravegheat… doar te minti frumos!4. Partenerii de dinaintea taDa, va vorbi in mare parte despre ce a fost. Nu va aminti despre numarul partenerilor si nici despre motivele despartirilor, in schimb. Nu iti va spune aceste lucruri pentru ca trecutul trebuie sa ramana acolo, in trecut. In al doilea rand, nu vrea ca tu sa iti schimbi parerea despre ea, nu vrea sa fie judecata. E posibil sa se teama ca poate nu vei avea rabdare sa o intelegi si sa treci peste trecutul ei.5. BaniNiciodata nu vei sti exact cati bani castiga sau are o femeie. Ce-i drept, vei afla imediat daca nu ii are! Dar daca ii are, niciodata nu vei sti suma exacta, pentru ca partea ei financiara este mandria ei si o face sa se simta in siguranta independenta.6. Prietena cea mai bunaDaca vei dori sa afli ce vorbeste cu prietena ei cea mai buna, vei avea surpriza sa descoperi ca nu iti va povesti prea multe sau va rezuma totul. De ce nu iti povesteste in detaliu? Pentru ca, in fond, tu esti una din principalele teme de discutii. Sunt lucruri si situatii despre care nu iti spune ori fie pentru ca stie ca nu ai rabdare sa o asculti, ori fie pentru ca sunt chestiuni feminine, care nu te privesc si pe care nu ai vrea sigur sa le afli.7. Cat de atrasa este de tineChiar daca, atunci cand te vede, ii bate inima si simte fluturasi in stomac, aceste emotii vor ramane strict ale ei. Nu iti va impartasi cat e de atrasa de tine pentru ii este teama sa nu o judeci, sa nu te sperii de sentimentele ei atat de puternice sau sa te simti sufocat.Da, ca femei avem multe secrete, pe care nu le impartasim partenerilor! Si stii ce? E ok! E ok sa ai anumite lucruri pe care sa le tii doar pentru