Cum protejezi copilul de efectele nocive ale soarelui

C u totii suntem constienti de faptul ca soarele constituie un stimul pentru sinteza de vitamina D, intareste oasele si previne osteoporoza, intareste sistemul imunitar, amelioreaza acneea si previne aparitia cosurilor. Insa, cu atat de multe efecte benefice, s-ar parea ca soarele este cel mai bun prieten al nostru. Extrem de vulnerabili la efectele nocive ale razelor ultraviolete (UV) solare sunt copiii. Ei au nevoie sa fie protejati in toate modurile posibile, pentru ca aceasta grija se va reflecta in sanatatea pielii lor pe toata durata vietii.



O singura arsura solara severa in copilarie dubleaza riscul de a dezvolta melanom mai tarziu. Mai mult de 40% din copiii albi sub varsta de 12 ani au avut arsuri solare cel putin odata.

„Este nevoie doar de o arsura solara pentru a potenta dublarea sanselor copilului de a obtine melanom mai tarziu in viata. Trebuie intr-adevar sa-i protejam pe cei mici de razele solare, in special, pentru ca au pielea sensibila si usor de afectat, de aceea produsele din gama SOL Bimbo de la Bottega Verde sunt special create pentru a proteja atat pielea adultilor, dar mai ales pe cea a copiilor”, spune Andreea Has, make-up artist BottegaVerde.ro



De la nastere si pana la 6 luni copiii nu trebuie expusi in soare. Atunci cand sunt scosi la plimbare, in aer liber, bebelusul trebuie sa fie acoperit, sa poarte palariuta de soare si sa fie protejat de o umbrela sau de acoperisul caruciorului.

Odata ce bebelusul a implinit 6 luni, trebuie sa ii fie aplicata crema de protectie solara pe toate zonele expuse, inainte de a iesi din casa. Respectiva crema trebuie sa aibe un factor de protectie de cel putin 15.

Pielea moale si delicata a bebelusilor contine prea putina melanina - pigmentul care confera culoare pielii, parului si ochilor si care ofera o anumita protectie fata de razele solare. Pentru a evita si pentru a preveni arsurile, trebuie sa tineti cont de urmatoarele sfaturi atunci cand decideti sa va expuneti copiii in bataia razelor soarelui.



Acoperiti capul si picioarele



Protectia solara este doar o parte a sigurantei solare. Este recomandat ca cel mic sa ramana in interiorul casei de la 10:00 pana la 16:00, cand razele soarelui sunt mai puternice. Imbracamintea poate ajuta, de asemenea. Cea mai buna protectie impotriva soarelui este ceva care blocheaza complet soarele de a ajunge pe piele, care este imbracamintea, daca nu sunteti in interiorul unei cladiri.

Imbracamintea tricotata, inchisa la culoare, care acopera toata pielea expusa, este cea mai buna. Puteti cumpara, de asemenea, imbracaminte care este tratata special cu substante chimice care ajuta la protejarea impotriva luminii solare, cum ar fi camasa de inot pentru copii sau tricou de protectie impotriva eruptiei, cu un factor de protectie UV de 30 sau mai mare.



Evitati razele soarelui



Lumina soarelui dauneaza pielii si poate duce mai tarziu la riduri si forme de cancer. Nu exista un un bronz sanatos, deoarece acesta este un semn de deteriorare a pielii. Aplicati intotdeauna cream de protectie solara pe pielea copilului inainte de a iesi afara. Faceti un joc distractiv din acest ritual. Obisnuiti-l pe cel mic sa va ajuta sa va amintiti sa acoperiti zonele importante, adesea uitate: spatele genunchilor, urechilor, zona ochilor, gatului si scalpului.

Aplicati crema de protectie solara cu 15-30 de minute inainte de a iesi afara. Apoi, aplicati din nou la fiecare 2 ore sau mai devreme daca copilul sta in apa. Cremele de protectie solara din gama SOL bimbo de la BottegaVerde sunt speciale pentru copii, din exctracte naturale de aloe vera si ulei vegetal si au o rezistenta deosebita la apa, de aceea sunt mai sigure.



Alegeti o protectie solara pentru copii



Alegeti o crema de protectie solara care contine oxid de zinc sau dioxid de titan deoarece compusii sunt mai putin iritanti decat altii si nu se absorb in piele. Aceste ingrediente sunt probabil cele mai sigure. De asemenea, este foarte important sa alegeti o gama speciala pentru copii, cu factor de protectie ridicat, cum sunt produsele din gama SOL bimbo Bottega Verde , naturale, cu factor de protectie 50+.

Alegeti o protectie solara cu un factor de protectie solara de 30 sau mai mare. Nu lasati copilul sa aleaga o crema de protectie solara colorata sau parfumata, mai ales daca are o piele sensibila sau o tulburare alergica a pielii, cum ar fi eczema. Puteti alege o forma speciala de aplicare a cremei de protectie, gama SOL bimbo are produsele sub forma de crema, lapte, rolon, dar si spray de protectie.



Arsurile solare la copii



Cele mai eficiente produse pentru protejarea copiilor de razele solare sunt cele pe baza de aloe vera, care le ofera o senzatie racoritoare si previn aparitia arsurilor solare, aloe fiind un bun cicatrizant, folosit in cazul arsurilor de pe piele. Produsele SOL bimbo de la BottegaVerde au un continut bogat de aloe vera si vitamina E, de aceea copii sunt feriti de problemele arsurilor pe perioada verii. In perioada 1-8 iunie, BottegaVerde.ro sarbatoreste copii cu reducere suplimentara de 10% folosind codul 1IUNIE2017 la produsele comandate.



Daca copilul are arsuri solare si este activ si jucaus, iata cum il puteti face sa se simta mai bine.

• Puneti o compresa rece pe arsurile solare.

• Aplicati gel cu aloe pe pielea arsa. Incercati sa puneti aloe in frigider pentru cateva minute inainte de a utiliza.

• Anti-inflamatoarele sunt necesare, insa nu inainte de a discuta cu un medic specialist.

• Oferiti-i copilului o cantitate mare de lichide.

• Daca copilul se simte rau, are febra sau frisoare, mergeti la medic.