Jodie Foster este actrita preferata a lui Kristen Stewart

Kristen Stewart a vorbit recent despre actorii pe care ii admira si care au inspirat-o in cariera si a marturisit ca actrita ei preferata este Jodie Foster, care a avut si o influenta puternica asupra ei. Kristen si Jodie au jucat impreuna in primul film al protagonistei din seria „Twilight”, intitulat „Panic Room”, in care a aparut pe cand avea doar 12 ani. De atunci Kristen spune ca a urmarit-o cu atentie pe Jodie, care a fost un adevarat model pentru ea: „Actrita mea preferata este Jodie Foster. Poate pentru ca am jucat alaturi de ea in primul meu film. Am urmarit-o foarte mult pe platouri. Jodie nu e genul de persoana care sa dea sfaturi, dar a avut o influenta imensa asupra mea” .



Sursa foto: hollywoodpix.net