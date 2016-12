Kristen Stewart crede ca vamiprii sunt sexi

Anul trecut in ajunul Sarbatorilor am fost sa vizitam un castel pe langa Viena, care organizeaza an de an, intr-un anume weekend din decembrie, o frumoasa piata de Craciun, castelul Schallaburg. Anul acesta, intr-o vizita de weekend la Viena, am zis sa pastram traditia, si sa imbinam o cana de vin fiert cu o vizita la un nou palat in juru... mai mult