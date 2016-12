Kristen Stewart nu are un stil definit

Kristen Stewart spune despre propriul ei stil ca este inca unul „dezordonat” si a dezvaluit ca inca are momente in care nu se poate hotara cu ce sa se imbrace. Actrita din „Twilight”, care anul trecut a fost votata in topul 10 al celor mai sexy femei din lume, a marturisit ca trece prin diverse faze atunci cand trebuie sa se hotarasca ce sa poarte si ca „adora” procesul de decizie in alegerea hainelor.

Fiind intrebata care este stilul ei, Kristen a raspuns: „Dezordonat deocamdata. Am diferite versiuni ale propriei mele persoane si o uniforma standard – port jeansi. Este bine sa am si o alta viziune a lucrurilor. Am faze. [...] Imi place ce port, adica ador sa-mi aleg cu ce ma imbrac.” a spus actrita in varsta de 21 de ani, care a fost prezenta la Saptamana Modei de la Londra, mai ales pentru ca ii place capitala britanica, unde, spune ea, trecatorii abia o observa.



Sursa foto: hollywoodpix.net