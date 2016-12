Robert Pattinson crede despre Kristen ca arata ca un extraterestru

Robert Pattinson crede ca iubita lui Kristen Stewart arata ca un extraterestru in cel mai nou film din franciza „Twilight”. Actorul in varsta de 25 de ani, care are o relatie cu partenera sa din seria cu vampiri, spune ca in scenele din „Breaking Dawn” in care personajul lui Kristen este mancat pe dinauntru de bebelusul cu care este insarcinata, a fost socat de cat de slaba si palida arata actrita.

„Sunt scene in care Bella (n.a. Kristen Stewart) arata ca un extraterestru. Cand copilul o mananca pe dinauntru arata atat de slaba si palida. Kristen a trebuit sa poarte un machiaj oribil si cand am vazut-o venind pe platou i-am intrebat pe cei din echipa de filmari: „Sunteti siguri ca filmam „Twilight”? Nu ar trebui sa fie inofensiv si pentru copii?” a povestit Robert. Cu toate grijile pe care si le face actorul pentru felul in care iubita lui arata in film, Kriste sustine ca adora sa interpreteze un rol de vampir.



Sursa foto: hollywoodpix.net