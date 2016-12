Robert Pattinson isi doreste o nunta simpla

Robert Pattinson a dezvaluit ca i-ar placea sa aiba o nunta restransa, intima in Anglia, atunci cand va hotara sa se insoare. Actorul in varsta de 25 de ani care are o relatie cu partenera sa din franciza „Twilight”, Kristen Stewart,sustine ca nu ar vrea sa se casatoreasca in fata a sute de celebritati, nunta ideala pentru el fiind una „simpla”, la care ar fi prezenti doar prietenii apropiati si rudele.

Fiind intrebat despre cum arata nunta sa de vis, Robert a declarat: „Imi imaginez ca ar fi destul de simpla. Nu e chiar stilul meu sa invit vreo 500 de celebritati din toata lumea. Prietenii mei cei mai buni de acum sunt aceiasi pe care ii aveam si inainte ca lucrurile sa devina putin mai complicate. Mi-as dori sa ii am alaturi doar pe prietenii apropiati si pe membrii familiei, nu pe niste oameni pe care i-am salutat o data la o ceremonie de decernare a unor premii”. In plus, starul britanic s-ar intoarce in Marea Britanie natala pentru a se casatori, desi recunoaste ca vremea este destul de imprevizibila.



Sursa foto: hollywoodpix.net