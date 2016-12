Robert Pattinson isi inregistreaza albumul de debut

Robert Pattinson profita de o pauza de la promovarea noii pelicule din seria „Twilight” si inregistreaza pentru albumul sau muzical de debut. Actorul si-a dorit initial sa devina muzician si acum profita la maxim de pauzele din programul sau pentru a-si petrece timpul in studioa inregistrand primul sau album intreg.

„Muzica este prima lui dragoste! Este chinuit din cauza ca o evita. Can se afla in studio si canta relaxat traieste momentele lui preferate” a dezvaluit o sursa pentru UsWeekly.com. Un prieten de-al starului in varsta de 25 de ani a adaugat: „Rob a tot jonglat cu cateva cantece originale de ceva timp, dar programul lui nu i-a permis sa faca mai mult. Acum are cateva saptamani la dispozitie sa pregateasca lucrurile inainte de a reveni la promovarea filmului „The Twilight Saga: Breaking Dawn”..

Robert a inregistrat anterior doua piese pentru coloana sonora a seriei „Twilight”: „Never Think” si „Let Me Sign”.



Sursa foto: hollywoodpix.net