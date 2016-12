Robert Pattinson si Kristen Stewart se gandesc sa isi oficializeze relatia in cadrul unei ceremonii „voodoo”. Desi pana acum au refuzat sa recunoasca publicului larg ca formeaza un cuplu, cei doi actori au planuit sa se casatoreasca in luna decembrie a acestui an, insa intr-un mod neobisnuit.

O sursa apropiata celor doua staruri a dezvaluit: „Kristen este cea care isi doreste o ceremonie care sa fie oficializata de o preoteasa voodoo din New Orleans. Amandoi au avut de luptat pentru a pastra aceasta relatie, fiind mereu in atentia publicului si lucrand la proiecte diferite. Acum au ajuns la concluzia ca relatia lor a devenit serioasa si nu se tem sa isi ia angajamente”.

Kristen, in varsta de 21 de ani, si Robert, de 24 de ani, nu vor sa dezvaluie detalii cu privire la ceremonie si nici nu intentioneaza sa poarte verighete dupa oficializarea relatiei. In schimb vor purta talismane speciale si isi vor face tatuaje identice.