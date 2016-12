Robert Pattinson vrea mai mult timp liber

Jobul ideal pentru Robert Pattinson este acela la care ar trebui sa munceasca o singura zi pe saptamana, iar in restul timpului sa se poata dedica hobby-urilor sale. Actorul a fost incantat de inceputurile carierei sale cand avea mai mult timp liber si se putea ocupa de activitati placute.

„Jobul meu de vis este unul de o zi pe saptamana. Cand am inceput sa fiu actor primeam un singur rol pe an si lucram trei luni, iar in restul timpului nu faceam nimic si aveam destui bani cat sa supravietuiesc. Citeam ziarele in fiecare zi, ma uitam la o multime de DVD-uri. Asta era grozav. Am gusturi simple.” a marturisit Robert. Starul a mai dezvaluit si ca uraste sa faca miscare si ca face minimul necesar de sport daca nu are nevoie pentru vreun rol.



