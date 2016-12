Taylor Lautner vrea sa regizeze

Taylor Lautner este fericit momentan cu cariera sa de actor, insa i-ar placea sa faca si regie de film in viitor. Starul in varsta de 19 ani sustine ca desi este multumit de actorie, a fost mereu interesat de procesul de realizare a filmelor si a fost incantat ca propria sa companie producatoare a fost inplicata in cel mai nou proiect al sau intitulat „Abduction”.

„Poate voi ajunge sa regizez. Imi place enorm ceea ce fac acum si la asta ma concentrez. Dar mereu am fost foarte interesat de toate aspectele realizarii unui film. Inca din liceu cand eram in clasa de productie video visam sa ma implic in crearea filmelor, nu doar in fata camerei, ci si in spatele ei.” a marturisit tanarul actor. Taylor spune ca principalul sau scop in actorie este sa continue sa fie provocat, sa cocheteze cu o mare varietate de filme.



Sursa foto: hollywoodpix.net